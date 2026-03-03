Ｊ１福岡の塚原真也監督（４０）が３日、福岡市の雁の巣球技場での練習後に取材に応じ、７日のホーム名古屋戦（ベススタ）へ向けて守備の再構築を強調した。明治安田Ｊ１百年構想リーグＷＥＳＴで１勝３敗、勝ち点２、得失点差マイナス５の最下位１０位。前節の神戸戦（ノエスタ）は１―２で敗れ、指揮官は「失点数が多いので、そこをしっかり抑えないといけない」と課題を明確に口にした。神戸戦は結果こそ伴わなかったものの