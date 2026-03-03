ＥＸＩＬＥは３日、自身のファンクラブなどで生配信を行い、４月２１、２２日に行われるグループ約３年ぶりの東京ドーム公演「ＥＸＩＬＥＬＩＶＥ２０２６“ＴＨＥＲＥＡＳＯＮ”〜ＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲＳｐｅｃｉａｌ〜」に元メンバーのＥＸＩＬＥＭＡＴＳＵ、ＥＸＩＬＥＵＳＡ、ＥＸＩＬＥＭＡＫＩＤＡＩが出演することを発表した。１月の「ＬＤＨＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ２０２６」開幕記念会見で