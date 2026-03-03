フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんが、妹でモデル、女優の本田紗来が高校を卒業したことを祝福し、懐かしい思い出の写真を披露した。紗来は３日までにＳＮＳで「高校を卒業しました」と報告。「ついこの前のことみたいなのに、気がつけばあっという間の３年間。本当に毎日が楽しくて、学校に行くのが大好きでした」としみじみ高校生活を振り返り、「明治大学付属八王子高等学校」の門の前でピ