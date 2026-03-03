元大関・朝乃山（高砂）が３日、大阪市内での大阪後援会激励会に参加した。挨拶では「先場所はふがいない成績だったが、今場所も声援をお願いします」と頭を下げた。一昨年名古屋場所の一山本戦で左膝前十字靱帯（じんたい）断裂などで大けがしすぐに手術。４場所連続で休場し、昨年の春場所で三段目から復帰した。「大阪は近大時代を過ごしたし地方場所で一番ゆかりのある場所なので頑張りたい」と気合を入れた。場所前は佐