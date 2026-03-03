◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのカブス・鈴木誠也外野手（３１）がスタメン出場し、初回に会心のアーチを描いた。阪神先発・伊藤将司のストレートを見事に捉え、左翼スタンド上段にたたき込んだ一発にネットも沸騰。一発直後にはネット上に「鈴木誠也のホームランえぐいな」、「ＮＰＢ球であの飛距離は鈴木誠也異次元」、「誠也のホームランえぐっ！外野スタンド上段まで一瞬で飛んで