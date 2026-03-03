◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンのレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が強化試合に２試合連続で出場。第１打席は痛烈な一ゴロだった。吉田は前日２日のオリックス戦では３点を追う５回１死で、右翼５階席に飛び込む特大弾。「いいスピンがかかったと思います」と振り返る貫禄の一撃を放っていた。前回２３年のＷＢＣでは大活躍。準決勝のメキシコ戦では７回に値千金の同点３ランを放