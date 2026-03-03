◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）前侍ジャパン監督で日本ハムチーフ・ベースボール・オフィサーの栗山英樹氏が３日のテレビ朝日系「ＷＢＣ強化試合日本×阪神」生中継に解説者として出演。“愛弟子”大谷翔平（ドジャース）の現在の調子に言及した。前夜のオリックス戦で３打数無安打、この日の第１打席も一ゴロに終わった大谷について「（昨日は）ダメだったですね。結果は」と話し出すと「打席数が