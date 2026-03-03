集合住宅で暮らしていると、ふとした瞬間に隣や上下の部屋の気配を感じることってありますよね。多少の生活音はお互い様ですが、時には「これって何の音？」と思うことも……。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 深夜の静寂をかき乱す音 私は単身者用の賃貸マンションに暮らしています。 最近、寝室の壁ごしに、奇妙な音がすることに気づきました。「ピピッ、ピピッ……」という、かすかな電子音。最初は空耳かと思