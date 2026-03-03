女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは５日から４日間、沖縄・琉球ＧＣで行われる。昨季メルセデス・ランク６９位の小林夢果（ヨコハマタイヤジャパン）は主催者推薦で出場。昨年５位に入った大会に向けて「状態は悪くない。去年と同じことができたら上位にいける。目標は去年よりいいスコアで上がりたい」と力を込めた。昨年１２月２３日、師匠で男子ツアー９４勝の尾崎将司さん（享年７８）が死去。小