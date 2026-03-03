はしかが相次いでいる愛知県東三河地区の県立高校で、新たに男子生徒の感染が確認されました。 豊橋市によりますと、はしかの感染が確認されたのは豊橋市に住んでいて東三河の県立高校に通う10代の男子生徒です。 発熱や咳の症状で3月1日に病院を受診し、遺伝子検査で感染が分かりました。 男子生徒に海外渡航歴はなく、はしかの予防接種は2回していたということです。 この県立高校では、男子生徒以外にすでに生徒