東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の4日の天気をお伝えします。福岡と佐賀は3日、雨は朝にはやみましたが、一日雲が広がり、すっきりしない天気となりました。朝の冷え込みは弱く、最低気温は10℃を超えた所もありました。日中の最高気温は13℃ほどと平年並みとなりましたが、冷たい風が吹いて空気がひんやりと感じられました。これからの天気です。4日の午前中は雲が広がる所もありますが、午後には