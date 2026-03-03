原油の約9割を中東に依存している日本。今回の軍事衝突が長期化した場合、私たちの生活にはどんな影響があるのでしょうか？ 【写真を見る】イランへの攻撃で暮らしに影響は？｢ガソリン･軽油･灯油、ガスや電力価格も上がる｣ 期間はいつまで？専門家に聞く 経済の専門家に聞きました。 （三菱UFJリサーチ＆コンサルティング 芥田知至さん）Q.今後、暮らしへの影響も出てくる？「原油の値段が上がると、ガソリン・軽油・灯油