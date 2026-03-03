元ヤクルト監督で野球評論家の古田敦也氏（60）が3日、フジテレビ系「旬感LIVEとれたてっ！」に生出演し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、ドジャース大谷翔平投手（31）の二刀流起用の可能性について私見を語った。大谷は大会での登板について問われ、「最後にトラウト選手が出てくるなら…かもしれない」と答えた。トラウトは今大会、米国代表には名を連ねていない。番組では、先月28日の練習で、大谷が遠