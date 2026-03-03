子どもたちの中には、感覚が過敏だったり、じっと座るのが苦手だったりする特性があって、ヘアカットが苦手な子が多くいます。そんな子どもたちに寄り添ったカットを行うサービスを去年、富山市の美容室が始めました。高橋記者の取材です。富山市婦中町にある美容室「メアリスト」です。「こんにちは」この日やってきたのは、4歳のはるとくん。向かったのはカット台ではなく、おもちゃがたくさんあるこちらの部屋です。「パ