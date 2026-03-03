能登半島地震の被害を受けて、氷見市が整備を進めている災害公営住宅の入居希望者は64世帯で、建設戸数の69戸より少なくなっていることが分かりました。能登半島地震の被害を受けて氷見市は、災害公営住宅を栄町と北大町にそれぞれ21戸、伊勢大町に27戸の、あわせて69戸整備しています。入居の時期は、栄町と北大町が今年秋、伊勢大町が来年春の予定です。入居者の募集は先月27日に締め切られました。氷見市の菊地市長はきょうの会