『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“ドリフト族”5人逮捕『サーキットでは満たされない』」についてお伝えします。◇去年12月、東京・大田区で撮影された映像には、未明の街に爆音を響かせドリフト走行する複数の車の様子が捉えられていました。道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、ブラジル国籍の男ら5人。ヨシカワ・マルセロ・ユウジ容疑者（27）「そこにドリフトコースがあるからやった」警視庁によ