4月21日、22日に開催されるEXILEの東京ドーム公演『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜』に、オリジナルメンバーのEXILE MATSU、EXILE USA（※「U」はウムラウト記号が正式）、EXILE MAKIDAIが出演することがわかった。生配信『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜 追加情報発表！緊急生配信！』内で発表された。【写真】「貴重なツーショット」EXILE TAKAHIROが公開したMAKIDAIとの