東京・大田区の梅屋敷商店街に店を構える青果店。最大の魅力は、ずばり野菜の値段です。一家3世代で営む家族経営のこの店「レ・アルかきぬま」。3日の目玉は、キャベツ1玉98円に、ブロッコリーは2株で100円。そして、先代社長で御年85歳の柿沼道之助さん自らざるいっぱいに盛り付けるミニトマトは200円。「普通のパックの3倍入ってるので、超お買い得です」と話すのは、道之助さんの孫で野菜の買い付けを担当する優助さん（24）。