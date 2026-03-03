自転車の違反者に対する反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が来月から全国で導入されます。取り締まりの対象は16歳以上で、立山町の高校ではきょう、警察が法改正の目的や、違反の内容などを生徒に説明する講習会が開かれました。県警察本部交通企画課今粼貴史課長補佐「一番気を付けてほしいのは、ながらスマホ。今までは、指導警告ありきだったが、ながらスマホは即青切符、検挙される」立山町にある雄山高校ではきょ