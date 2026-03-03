アメリカ・イスラエルとイランによる攻撃の応酬が激しさを増しています。緊迫する情勢の今後は？元カイロ支局長・国際部の富田徹デスクが解説します。■トランプ氏「本気の攻撃を始めてすらいない」──まず、アメリカ側の動きを整理します。トランプ大統領は次のように発言しました。「当初は4〜5週間を想定していたが、長い期間、作戦継続する能力がある」。また「我々はまだ本気の攻撃を始めてすらいない。大きな波はまだ来て