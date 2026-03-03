3月3日は桃の節句「ひなまつり」です。城下町・村上市では店や家で代々受け継がれてきたひな人形などを飾り、街歩きを楽しみながら鑑賞できる「町屋の人形さま巡り」が始まっています。吊るされた鮭の隣にあるのは華やかなひな人形。村上市ではことしで27回目となる「町屋の人形さま巡り」が開催されています。60軒が参加し、それぞれの家が受け継いできた約4000体の人形が展示されています。こちらはサケの加工品などを販売するき