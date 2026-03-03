TIRTIR（ティルティル）は、より高いカバー力の下地を求める声に応え、カバー力とうるおいを同時に叶えるトーンアップベースを2026年2月27日（金）よりTIRTIR公式Qoo10ショップにて発売した。■弾むようなハリ感を叶える“プリン質感”ベース新登場の「BOUNCY PUDDING TONE UP BASE」は、プリンのようにプルプルと弾む新感触が特徴。コラーゲンを贅沢に配合し、弾力のあるクリームが肌の上でやさしく伸び、しっとりとしたハリ感へ