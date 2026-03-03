ソフトバンクは、ソフトバンクとワイモバイルでAppleの「iPhone 17e」を3月11日に発売する。予約は3月4日23時15分から受け付ける。価格はあらためて発表される。 「iPhone 17e」は、6.1インチの有機ELディスプレイを備える。生体認証のFace IDに加えてアクションボタンを新たに搭載した。背面には光学2倍望遠対応の4800万画素Fusionカメラを備え、高度なポートレートや4K動画、空間オーディオの録画を