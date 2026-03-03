横浜DeNAベイスターズは3日、MVNOサービス「BAY☆MOBILE」を発表した。今春の提供を予定しており、事前登録を受け付けている。料金は、月額1760円～。 基本プランは、5GB、20GB、50GBの3つが予定されている。料金は、5GBプランが月額1760円、20GBが月額2178円、50GBが3960円。ドコモ回線、au回線、ソフトバンク回線の中から選択でき、eSIMはサービス開始時点でドコモ回線のみで提供される。