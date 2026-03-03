ソフトバンクは、ソフトバンクブランドで新型「iPad Air」を3月11日に発売する。3月4日23時15分から予約を受け付ける。価格はあらためて発表される。 新型「iPad Air」は、画面サイズは11インチと13インチの2種類で、4色のカラーバリエーションと128GB～1TBまでのストレージを用意する。M4チップは8コアCPUと9コアGPUで構成され、従来比で50％増量された12GBのユニファイドメモリーや16コ