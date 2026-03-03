18歳未満であることを知りながら少女にみだらな性行為をした疑いで、長崎市に住む公務員の男が逮捕されました。 男は容疑を認めているということです。 県少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、長崎市八幡町に住む公務員 出口楓凜容疑者(23)です。 出口容疑者は今年1月、市内で面識のある少女に18歳未満であることを知りながら、みだらな性行為をした疑いです。 被害にあった少女の関係者が警察に