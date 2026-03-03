メルセデス・ベンツの最上級モデル専用のラウンジが日本に初出店。第一号は神戸です。３月３日、神戸市内にオープンしたのは、メルセデス・ベンツの最上級モデル「マイバッハ」を販売するラウンジ。国内第一号です。商談は大理石のテーブルで行われ、ラグジュアリー感を演出しています。オープンを記念して日本で初めて披露されたのが、「Ｍｅｒｃｅｄｅｓ−Ｍａｙｂａｃｈ Ｓ６８０ Ｖ１２ Ｅｄｉｔｉｏｎ」。国内では