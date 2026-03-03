春の全国火災予防運動にあわせ鹿児島市の商業施設で防災訓練が行われました。「地震だ。頭を守ってください」鹿児島市の「アミュプラザ鹿児島プレミアム館」で行われた訓練には従業員や消防隊員など約120人が参加しました。訓練は震度6弱の地震が起きた後、火災が発生した想定です。従業員などで作る自衛消防隊を中心に、客の避難誘導の手順や初期消火の方法を確認しました。(JR鹿児島シティ・山崎慎介社長)「参加していないス