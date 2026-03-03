掲示板サイト「ジモティー」で犬などを無許可で販売した疑いで女が逮捕されました。女は以前、ＭＢＳの取材に「販売はしていない」と話していました。動物愛護法違反の疑いで逮捕されたのは、神戸市垂水区に住む無職・門崎雅子容疑者（５６）です。門崎容疑者は、去年６月から１０月にかけて、情報掲示板サイト「ジモティー」を使用して動物取扱業の登録がないままトイプードル犬など３匹を１５万円で販売した疑いがもたれて