種子島発祥の早咲きの桜「暖流桜」です。演歌歌手の川中美幸さんが暖流桜をテーマにした曲をリリースしています。歌詞を手掛けたのは鹿児島市出身の京えりこさん。京さんと川中さんが鹿児島を訪れ、満開の暖流桜を楽しみました。（演歌歌手・川中美幸さん）「雨の日も風の日も心にいつも青空を。本当に青空だ」演歌歌手の川中美幸さん。２月21日、新曲の「暖流桜」を発表しキャンペーンのため、鹿児島を訪