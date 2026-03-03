長崎市の長崎スタジアムシティで同時多発の災害を想定した訓練が行われました。 ジップラインで降下している途中に停止した客の救助手順も確認しました。 長崎スタジアムティでは定期的に訓練が行われていて今回が5回目です。 訓練は震度6の地震が発生し、施設の複数か所で同時に火災が発生した想定で行われ、ジャパネットグループの従業員や長崎北消防署の署員ら約250人が参加しました。 ハピネス