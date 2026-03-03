人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月4日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）会話力がダウン。意思を伝えられず落ち込んでしまいそう……。11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）家事がいい気分転換に。床磨きや台所の掃除、洗濯が◎。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）自分の至らない部分を