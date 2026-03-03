木村知事は3日の県議会で、老朽化したスポーツ施設の再整備の時期について、「半年から1年程早めたい」と前倒しで取り組む方針を明らかにしました。 ■木村敬知事 「スポーツを取り巻く環境の変化やエンターテインメント市場の拡大など社会経済情勢が急速に変化する中で、時期を逸することなく期待される市場の成長の果実を熊本県に取り込んでいく。事業推進のスピードを上げる必要がある」木村知事は