◇WBC強化試合 阪神-日本(3日、京セラドーム)野球日本代表「侍ジャパン」が初回、鈴木誠也選手のホームランで先制しました。初回、大谷翔平選手、近藤健介選手と打ち取られますが、「3番・センター」で出場する鈴木選手が、阪神先発の伊藤将司投手の4球目をとらえます。打った瞬間確信の当たりは、レフトスタンドへ飛び込む豪快な一発で1点先制に成功しました。鈴木選手はメジャー4年連続2桁ホームランを記録。昨季は自己最多32本