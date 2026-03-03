「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が3日、「2026 ワールドベースボールクラシック 東京プール presented by ディップ 強化試合」の阪神戦に「3番・中堅」で出場。初回の第1打席で豪快な一発を放った。豪快にアーチをかけた。2死で迎えた第1打席。4球目の142キロの直球を振り抜いた。打った瞬間に鈴木は確信。打球速度1