◆ＷＢＣ強化試合阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）侍ジャパンの新パフォーマンスが初披露された。初回２死から３番・鈴木誠也（カブス）が特大の先制アーチを放った。ベースを回りながらお茶を点（た）てるようなポーズをした。ＳＮＳでは「大谷さんに刺さるかな」「お茶点ててる？」「かわいいｗｗｗ」「やりづらそうで茶葉」などの声が上がった。前日２日のオリックス戦から始まった「お茶パフォーマンス」は、大