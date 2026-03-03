3月4日（水）発売の2486号「SDGs」特集内で、KEY TO LIT・佐々木大光さん、B＆ZA I・橋本涼さん、ヴァサイェガ渉さんにご登場いただいた「ジュニア野性王」の記事を担当しました。ときに大胆に、ときに繊細に。三者三様の野性味溢れる魅力をフィーチャー！毎回大きな話題を呼んでいる「ジュニア王」企画。腹筋王、美肌王、骨格王、初恋王、魅惑王に続く第6弾の称号は「野性王」。アイドルの王道ともいえる“キラキラ”なオーラとは