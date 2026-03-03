◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）阪神・伊藤将司投手が痛恨の一発を食らった。初回先頭の大谷（ドジャース）を初球カーブでタイミングを外して一ゴロに仕留めたが、２死となってから鈴木（カブス）に甘く入った１４１キロ直球を左翼席に運ばれた。日本代表が注目を集める一戦だが、左腕にとっては開幕ローテ入りへ重要なマウンドだ。