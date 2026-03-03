◆ＷＢＣ強化試合阪神―日本（３日・京セラドーム大阪）ヤクルトからポスティング制度を利用してホワイトソックスに移籍した侍ジャパンの村上宗隆内野手（２６）が３日、阪神との強化試合にスタメン出場。第１打席は一ゴロに倒れた。メジャー１年目となる今季。ホワイトソックスでは現地メディアも大きく注目する中、キャンプの練習を連日こなしてきた。２月２６日（日本時間２７日）には侍合流前最後のオープン戦となるドジ