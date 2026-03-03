中道改革連合の小川淳也代表は3日、党の会合で、新年度予算案をめぐる与党側の対応について、「驕れるもの久しからず」と苦言を呈した。新年度予算案をめぐっては、年度内成立を目指す与党側は13日に衆院予算委員会での質疑を終わらせる日程案を提案しているが、野党側は撤回を求めている。これに関し、小川氏は「予算審議の日程は、ちょっと信じがたい提案が（衆院予算委）理事会でされている。強く抗議を申し上げたい」と述べた