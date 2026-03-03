生徒が他の生徒から暴行を受ける動画などがSNS上で拡散された問題を受け、文部科学省が動画教材を作成しました。松本文科相：（動画教材は）学校で起きうる犯罪行為や情報モラル教育の観点からも留意すべき事項等について解説するもの。松本文科相は3日、学校で児童生徒に情報モラル教育を行う際に活用するための動画教材を作成したと明らかにしました。動画では、殴ったり蹴ったりすることは暴行罪や傷害罪に、性的な画像や動画を