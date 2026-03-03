神奈川・平塚市で撮影されたのは、交差点に進入した直後、反対車線の軽トラックと衝突する瞬間です。事故に遭ったドライバーは「本当にドン！みたいな」と当時の状況を話します。道路の脇に止め、ドライバーが降りてくるのを待ちますが…。事故に遭ったドライバー：Uターンしようとして後ろに下がっていたので、そこで止まってくれると思った。ドアを開けようとしたら、そのまま逃げちゃった。軽トラックは反対車線を逆走するかの