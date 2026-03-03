◇薩摩おいどんリーグ2026日本製鉄瀬戸内14―5日本経済大（2026年3月3日MORIオールウェーブスタジアム）社会人野球の日本製鉄瀬戸内が3日、今季初実戦となる日本経済大戦に臨み、14―5で大勝した。「2番・右翼」として先発出場した江川輝琉亜外野手（23）が2安打3打点。期待の左打者が、2年目の成長を感じさせた。「今年最初の対外試合でしたので、必ず勝つということをみんなで確認して試合に入りました。なので自分の