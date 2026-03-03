放送業界のハラスメントをめぐり、女性のおよそ4割が「性的な関係の誘い」を受けたと回答したことが、東京大学大学院などの調査で明らかになりました。東京大学大学院の研究室などは、去年5月から今年1月にかけて、放送局での勤務経験がある人にアンケート調査を行い、男女183人から回答がありました。調査は放送業界のハラスメントに関するもので、「性的な冗談や、からかいを受けた」という質問に対し、女性の7割が「経験がある