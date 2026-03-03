◇強化試合侍ジャパン―阪神（2026年3月3日京セラドーム）侍ジャパンの鈴木誠也（31）が初回の第1打席で凱旋1号を放った。「3番・中堅」で先発。2死走者なしの場面で阪神・伊藤将の141キロ直球を左翼席に放り込んだ。メジャー侍として、前日の吉田正尚に続く豪快な一発。三塁を回ったところで新パフォーマンスも披露してベンチを盛り上げた。▼鈴木初回に先制点を取れて良かった。チームに勢いをつけること