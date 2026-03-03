恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が3日、自身のブログを更新。ドバイの訪問を振り返った。【写真】体調不良でダウンした桃桃は「ドバイの今の状況。」と題した記事を掲載。「最近まで訪問していたUAEが…」「今、まさかの信じられない事態に…」とつづった。自身についても「3日帰国が遅れていたら、私たちもまだ帰れてなかったかもしれない。まさかUAEがこんなことに…。大変胸が