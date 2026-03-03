モーター大手・ニデックの不適切会計問題をめぐり、第三者委員会が、名誉会長だった永守氏が「責めを負うべき」と指摘しました。モーター大手・ニデックの不適切な会計処理をめぐる問題について、第三者委員会は「グループの多岐にわたる拠点で多数の会計不正が発見された」とする調査報告書を公表しました。不正などによるマイナスの影響額は少なくともおよそ1397億円に上るということです。ニデックでは先月、創業者で名誉会長だ