スタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは「皆既月食」が見られる日ですね。まもなく部分食が始まる時間ですが、残念ながら、富山県内はあいにくの空模様となっています。こちらは現在の富山市内の様子ですが、雨が降っていますね。今回の皆既月食は、東の空に見えます。午後6時50分ごろから月が欠け始め、午後8時4分ごろに「皆既月食」が始まります。そして、8時34分ごろに「食の最大」を迎えます。ただ、今のところは雲に