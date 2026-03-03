◇強化試合侍ジャパン―阪神（2026年3月3日京セラＤ）侍ジャパンとの強化試合に先発した阪神・伊藤将司投手がメジャーリーガーがズラリと並ぶ強力打線と対峙した。初回、先頭打者でいきなり大谷と対戦。初球にカーブを投じて一ゴロに封じた。2番・近藤は一ゴロ。簡単に2死を奪ったものの、鈴木には4球目の直球を完ぺきに捉えられ、左翼席上段に突き刺さるソロを被弾した。その後は村上を一ゴロ。1失点で初回を終えた。 2