駐日イラン大使は3日、「核協議の合意目前にアメリカが攻撃をした」と強く非難しました。イランのセアダット駐日大使は3日、都内で会見を開き、アメリカとの核協議で「合意が目前に迫っていたが、アメリカが外交努力を再び阻み、攻撃を受けた」と述べ、一連の攻撃を非難しました。イランセアダット駐日大使「去年6月も攻撃があり、今回も予期せぬことではなかった。我々は交渉にも侵略戦争にも備えていた」また、「イラン側に攻